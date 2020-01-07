"فيفا" ينعي خميس العويران

سلط الضوء على مسيرة الفقيد

قدّم الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خالص التعازي لعائلة وأصدقاء لاعب المنتخب السعودي السابق خميس العويران، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر 47 سنة بعد صراع مع المرض.

وقالت "فيفا" في تغريدتها: شارك "العويران" في نسختين من نهائيات كأس العالم FIFA إلى جانب كأس القارات 1997 FIFA والألعاب الأولمبية 1996، كما فاز بكأس آسيا عام 1996.