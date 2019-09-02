"الشهري" عن اليوم الأول: لم نرصد أي ملاحظات في مدارس الطفولة المبكرة

متحدثة "التعليم": سننظر في المطالب بشأن الفترة المسائية بمدارس الحد الجنوبي

أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري، نجاح خطط الوزارة لليوم الدراسي الأول، مستعرضة خطط الوزارة وبرامجها التي عملت عليها خلال الأشهر الماضية.

وقالت "الشهري" لقناة "العربية" في تصريحات أمس: بدأت وزارة التعليم العمل بجهد لإعداد انطلاقة قوبة لهذا العام، حيث عمل جميع منسوبي الوزارة بشكل متواصل لتحقيق بداية جادة للطلاب والطالبات منذ أًول يوم دراسي.

وأضافت: أبرز ما قامت به الوزارة قبل بدء الدراسة هو تأمين الكتب الدراسية بما يعادل أكثر من 147 مليون نسخة وتأمين وصولها بشكل كامل للمدارس بنسبة 100٪، إضافة إلى تأمين حركتي نقل المعلمين الداخلية والخارجية، وتغطيتها بنسبة 100٪ والتحقق من مباشرتهم للمدارس.

وأردفت: من أهم إنجازات الوزارة في بداية هذا العام تعيين أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة، وإلحاقهم ببرامج تدريب صيفية قبل عملهم في المدارس.

وكشفت أن الوزارة قامت بتأمين 25 ألف حافلة لخدمة أكثر من مليون طالب وطالبة، وجهّز النقل التعليمي لفئة ذوي الإعاقة أكثر من أربعة آلاف حافلة ومركبة.

وأشارت "الشهري" إلى أن أهم ما يميز هذا العام قيام وزير التعليم ونوابه ومديري التعليم بمشاركة الطلاب في أول يوم دراسي، مما ولّد مشاعر الحماسة والدافعية لديهم.

وبخصوص تجربة مشروع الطفولة المبكرة، قالت متحدثة "التعليم": هذا المشروع من أهم مشاريع الوزارة لهذا العام، حيث تم لأول مرة إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية "بنين" للمعلمات.

وأضافت: مشروع مدارس الطفولة المبكرة الذي يخدم ثلاثة آلاف طالب في مرحلة رياض الأطفال من عمر 4-5 سنوات، وأكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة في الصفوف الأولية "الأول والثاني والثالث الابتدائي" يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق فرص تعليم جيدة للطلاب وفق خيارات متنوعة، كما أنه سيعمل على ردم الفجوة بين مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية، وتقليل الفارق في التحصيل الدراسي بين الطالبات والطلاب.

ووصفت "الشهري" اليوم الأول في مدارس الطفولة المبكرة بالجميل؛ حيث قامت الأمهات بمشاركة أبنائهن الطلاب في مدارس الإسناد، وتم التحقق من أن الطلاب تحت رعاية معلمات.

وقالت: الطالب لا يشعر بالفرق كثيراً ما بين البيت والمدرسة، إذ تستطيع الأم التواصل مع المعلمة بشكل مباشر؛ للتحقق والاطمئنان ومتابعة ابنها.

وبخصوص مطالبات أولياء الأمور وعدد من المعلمات في مدارس الحد الجنوبي بإعادة النظر في الفترة المسائية "من 12 ظهراً إلى 8 مساء" ومراعاة ظروف المعلمات وغيرهن، قالت "الشهري": الوزارة افتتحت ما يقارب 650 مدرسة في النطاق الأحمر بالحد الجنوبي لخدمة 53 ألف طالب.

وأضافت: الوزارة لم تضع هذا الجدول في مدارس التوأمة إلا بعد التحقق من دراسات عديدة لتقسيم اليوم الدراسي على هذا النحو، وبما أن مصلحة الطالب تأتي أولاً، ومخرجات التعلم هدف الوزارة، فإنه سيتم النظر في هذا الموضوع.