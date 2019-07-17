حتى اليوم.. وصول 388.521 حاجاً للمملكة عبر جميع المنافذ

وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحاً لهذا اليوم 388.521 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 385.430 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 1.815 حاجاً، وعبر البحر 1.276 حاجاً.