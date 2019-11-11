"العاصمة" تنال نصيبها من الهطولات وتنبيه "الأرصاد" يبشر

حالة ماطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية بمحافظات عدة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين منطقة الرياض من حالة أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ولفتت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: الأفلاج والخرج والدلم والزلفى والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح وشقراء، وتستمر حتى الثانية عشرة ظهراً.