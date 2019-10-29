مصادر: الأمن يقبض على جناة حاولوا سرقة محل تجاري في عسير

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة عسير، نجحت في القبض على أشخاص متهمين بمحاولة سرقة محل تجاري.

وكان مقطع فيديو صُوِّر من كاميرات المراقبة، قد أظهر محاولة السرقة، بعدما قام أحد الجناة بتحطيم بوابة المحل والدخول داخله، قبل أن يتنبه أحد العمالة لمحاولة السرقة؛ حيث هُرِع للمحل، وقاوم الجاني الذي لاذ بالفرار من الموقع.