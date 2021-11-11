المقاتلات السعودية والأمريكية ترافق قاذفتين أمريكيتين من نوع (بي-1)

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي)، والمقاتلات الأمريكية من نوع (ف-16) اليوم، قاذفتين أمريكيتين من نوع (بي-1)، خلال عبورهما أجواء البحر الأحمر، وذلك استمراراً للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
خلال عبورها أجواء البحر الأحمر
رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي)، والمقاتلات الأمريكية من نوع (ف-16) اليوم، قاذفتين أمريكيتين من نوع (بي-1)، خلال عبورهما أجواء البحر الأحمر، وذلك استمراراً للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.