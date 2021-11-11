المقاتلات السعودية والأمريكية ترافق قاذفتين أمريكيتين من نوع (بي-1)

خلال عبورها أجواء البحر الأحمر

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي)، والمقاتلات الأمريكية من نوع (ف-16) اليوم، قاذفتين أمريكيتين من نوع (بي-1)، خلال عبورهما أجواء البحر الأحمر، وذلك استمراراً للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 09:12 PM

خلال عبورها أجواء البحر الأحمر

المقاتلات السعودية والأمريكية ترافق قاذفتين أمريكيتين من نوع (بي-1)

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي)، والمقاتلات الأمريكية من نوع (ف-16) اليوم، قاذفتين أمريكيتين من نوع (بي-1)، خلال عبورهما أجواء البحر الأحمر، وذلك استمراراً للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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