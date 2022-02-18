وفاة الطفل "حيدر" بعد 3 أيام من سقوطه في بئر بولاية زابل الأفغانية

أعلن مصدر حكومي أفغاني، اليوم الجمعة، وفاة الطفل حيدر بعد نحو 3 أيام من سقوطه في بئر بولاية زابل.

وقال القيادي في حركة "طالبان" أنس حقاني، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "من المحزن أن يتركنا حيدر إلى الأبد". وقال "إن البلاد تستضيف مرة أخرى مأساة اليوم".

وكان فريق الإنقاذ الأفغاني وصل في وقت سابق، إلى الطفل القابع في قعر بئر منذ يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدين على أن وضعه الصحي مقلق، وسيتم معالجته قبل إخراجه، حتى يضمنوا سلامته.

وقامت السلطات المعنية منذ أيام باجراء عمليات حفر مكثفة، لإخراج الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، والقابع في بئر جافة يبلغ عمقها 25 مترا في قرية بإقليم زابول في جنوب شرق أفغانستان.

المحاولات شملت إنزال كيس مشدود بحبال ليجلس عليه الطفل، ومن ثم يتم رفعه إلى أعلى، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، بسبب الضيق الشديد للبئر.

وقامت وزارة الداخلية الأفغانية بالاستعانة بخبراء أجانب، من أجل انتشال الطفل حيا وعدم تكرار مأساة الطفل ريان المغربي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل انتشاله من البئر.



ووقع هذا الحادث بعد حوالي أسبوعين من محاولة مماثلة لانقاذ الطفل المغربي ريان ( 5 سنوات ) الذي سقط في بئر بأحد القرى المغربية وعثر عليه متوفياً بعد خمسة أيام من عمليات الانقاذ .