أخضر المبارزة يشارك في الجولة الأوروبية برومانيا

يخوض المنتخب السعودي للمبارزة (رجال وسيدات) منافسات بطولة الجولة الأوروبية لسلاح السايبر تحت 17عامًا، التي ستنطلق غدًا السبت في العاصمة الرومانية بوخارست، بمشاركة 230 لاعبًا من 38 دولة، و208 لاعبات من 29 دولة.

وكانت سفارة المملكة في بوخارست قد استقبلت بعثة المنتخب السعودي أمس برئاسة عبدالله السنيد، المدير التنفيذي للاتحاد، وعادل الرميحي مدير المنتخبات، و4 لاعبين وهم: منتظر النجيدي وطه الهاشم وعلى الهاشم، وزياد المطيري، والمدرب ماجد المطيري، فيما يمثل منتخب السيدات دانه القحطاني وعهد المعمر وتلين القضماني والمدرب الجورجي جيلا.

وستنطلق مواجهات المنتخب السعودي بمنافسات (الفردي) رجال، تليها منافسات الفرق (سيدات)، ويشارك الحكم السعودي تركي العنزي في إدارة منافسات البطولة