مدير تعليم سراة عبيدة يؤكد أهمية المشاركة في "مدرستي تُبرمج"

خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمسابقة الوطنية

شدّد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، على أهمية المشاركة في المسابقة الوطنية "مدرستي تُبرمج".

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، لاجتماع قادة وقائدات المدارس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

تهدف المسابقة إلى إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية في عالم التقنية والبرمجة، وتعزيز المهارات الرقمية، والمساهمة في تهيئة الطلبة للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية.

ونشر ثقافة البرمجة والابتكار بين منسوبي التعليم في خطوة لتعزيز المهارات الرقمية ونشر ثقافة البرمجة بين الطلاب والمعلمين لمسابقة "مدرستي تبرمج".

وأكد أهمية دور المسابقة في صناعة ثقافة البرمجة والإبداع والابتكار والتحول الرقمي في مواكبة الاتجاهات التعليمية الحديثة، محفزًا قادة وقائدات المدارس وأعضاء اللجنة في الإدارات المعنية بمتابعة تفعيل المسابقة.

وتأتي هذه المسابقة سعيًا من وزارة التعليم لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة رؤية المملكة 2030م، بتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية، وتحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة من هذا التوجه الإستراتيجي، عبر تبنيها لمفهوم المعرفة الرقمية وتمكينه.