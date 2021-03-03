"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة مساء الخميس والجمعة

أشارت إلى ارتفاع في الأمواج بسواحل تبوك والمدينة ومكة

قال المركز الوطني للأرصاد اليوم إنه من المتوقع أن يتسبب نشاط الرياح في ارتفاع الأمواج على سواحل مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، قد يصل إلى أكثر من 2.5 متر.

وقال المركز: يتوقع أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على معظم مناطق المملكة.