"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 5 مساء

قال: تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات بيش، وصامطة، وصبيا، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 5 مساءً.

جازان الأرصاد حالة الطقس

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24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 10:41 AM

قال: تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 5 مساء

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات بيش، وصامطة، وصبيا، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 5 مساءً.

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