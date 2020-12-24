"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 5 مساء

قال: تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات بيش، وصامطة، وصبيا، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 5 مساءً.