للمرة الأولى منذ سنوات.. مصر تفتح معبر رفح لأجل غير مسمى

القاهرة تستضيف محادثات بين الفصائل الفلسطينية

‬أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لأجل غير مسمى، للمرة الأولى منذ سنوات، فيما تستضيف القاهرة محادثات بين فصائل فلسطينية.

وبيّن مسؤول أمني أن أول حافلة قادمة من قطاع غزة وصلت الجانب المصري، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر إبراهيم الشنطي أنه ينتظر فتح المعبر منذ ستة أشهر، وبسبب الإغلاق المتكرر فقد الفصل الدراسي الأول في الجامعة.

ومن ناحيته، قال ياسر زنون البالغ 50 عاماً: "هذا المعبر يجب أن يفتح 24 ساعة دون توقف على مدار العام، فثمة حالات إنسانية صعبة جداً".

وفي مطلع فبراير الجاري، فتحت السلطات المصرية المعبر مدة أربعة أيام أمام الحالات الإنسانية من القطاع وإليه.