عداء ظاهري وانفتاح اقتصادي سراً.. تركيا سادس أكبر شريك تجاري لإسرائيل

قيمة الصادرات التركية بلغت أكثر من ضعف وارداتها من الجانب الإسرائيلي

على الرغم من العداء الظاهري على الصعيد الخطابي من جهة تركيا نحو إسرائيل، إلا أن أرقام معهد التصدير الإسرائيلي كشفت أن قيمة الصادرات التركية بلغت أكثر من ضعف وارداتها من إسرائيل.

وتصدّرت المنتجات الكيماوية الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا في عام 2019 بحصة قاربت 50%؛ تلتها المنتجات البلاستيكية بنسبة 12%، ومنتجات الوقود بنسبة 9%، وفقًا للمعطيات الإسرائيلية.

وبحسب زمان التركية، فإنه في حين أن الواردات الإسرائيلية من تركيا كانت أكثر تنوعًا، فتبوأ قطاع المركبات صدارة الواردات الإسرائيلية من تركيا بنسبة 18%، ثم الحديد والصلب بنسبة 16%، ثم البلاستيك بنسبة 7%، وبعده الآلات بنسبة 6%، ومن ثم الأسمنت بنسبة 5%.

أما حجم التجارة المتبادلة بين أنقرة وتل أبيب فقد انخفض إلى 5.5 مليار دولار في 2019 بعد أن كان 6.2 مليارات دولار في عام 2018، بحسب أرقام مركز التجارة الدولية الواقع مقره في جنيف.

يذكر أن مركز التجارة الدولية وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

وأشار الرئيس السابق لمجلس الأعمال التركي الإسرائيلي ميناشي كارمون، وهو مالك شركة استيراد وتصدير أيضًا، إلى أن هذه المعطيات تجعل تركيا سادس أكبر شريك تجاري لإسرائيل.