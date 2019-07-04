بالصور .. محافظ صامطة يقدم واجب العزاء في وفاة "شيخ قبيلة الفوادة"

قام محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مساء أمس الأربعاء، بزيارة عزاء ومواساة للشيخ بدر علي عثمان الفود شيخ قبيلة الفوادة في وفاة والده الشيخ علي عثمان الفود.

قدم "زعلة" واجب العزاء للشيخ الفود في وفاة والده وذلك في قاعة التميز بصامطة، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهته، قدم"الشيخ الفود" شكره وتقديره لمحافظ صامطة ومرافقيه على تقديمهم واجب العزاء، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن لا يريهم مكروهاً في عزيز عليهم.

رافق محافظ صامطة مدير إدارة المساجد بالمحافظة الشيخ أحمد عقيل كريري.