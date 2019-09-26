"العساف" يلتقي رئيس وزراء السودان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي

بحث مع المفوض الأممي لتحالف الحضارات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مقر الأمم المتحدة، اليوم، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما التقى العساف رئيس وزراء بريطانيا السابق المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي، جوردون براون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والتقى العساف، اليوم، المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.