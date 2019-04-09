مدارس المملكة تحقق إنجازًا عالميًا في اختبارات TIMSS الدولية

حققت استجابة ٩٨.٦٣%

حققت مدارس التعليم في المملكة، إنجازًا عالميًا تمثل في نسبة الاستجابة لحضور الاختبارات الدولية TIMSS في اليوم الأول، بـ ٩٨.٦٣٪.

وقصرت هيئة تقويم التعليم ممثلة في المركز الوطني للقياس والتقويم، اختبارات طلاب المملكة في المدارس المستهدفة على يوم واحد بدلاً من يومين.

وزار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح الثلاثاء، مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية، يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري، ومدير تعليم منطقة الرياض، حمد ناصر الوهيبي، والمشرف العام على الإعلام والاتصال بالوزارة محمد الدخيني.

وهنأ "آل الشيخ" خلال الزيارة، بهذا الإنجاز العالمي، مقدمًا شكره لكل من ساهم في رفع مستوى الإعداد لدخول هذه الاختبارات، ورفع قيمة التهيئة المناسبة لإبراز قدرات التلاميذ، حاثًا إياهم على تقديم أفضل ما لديهم في هذه الاختبارات لرفع أداء منظومة التعليم، وعكس صورة إيجابية عن التعليم في المملكة.

يذكر أن الاختبارات الدولية TIMSS أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة، بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل التلاميذ بالصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول وذلك من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم في العالم.