الفيحاء ينعش آماله بالبقاء بنقاط التعاون

في الجولة الـ26 من الدوري السعودي

خطف الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء فوزًا ثمينًا على حساب فريق التعاون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. وبهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده النقطي إلى 25 نقطة، فيما بقي التعاون على رصيده السابق 46 نقطة.

بدأ الشوط الأول، ولاحت أفضلية تعاونية في بدايته، وذلك عبر أقدام بيترولينا الذي سدد ضربة حرة مباشرة، عادت من القائم الأيسر لمرمى الفيحاء عند الدقيقة الثانية. وأضاع اللاعب ذاته فرصة هدف محقق عند الدقيقة الـ25 إثر انفراده بحارس مرمى الفيحاء عامر شفيع، لكنه سدد في مكان وقوف الحارس.

وحضرت الإثارة بعد هذه الفرصة بدقيقة واحدة بعد تسجيل عبدالفتاح آدم هدف فريقه التعاون قبل أن يعود حكم المواجهة لتقنية الفيديو، ويقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، ولكن الرياح جرت عكس مجريات المباراة التي تعكس سيطرة تامة للتعاونيين، وذلك عندما توغل دانيلو اسبيريلا عند الدقيقة الـ37 من الجهة اليسرى، وتسديد الكرة بمهارة عالية مسجلاً هدف الفيحاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي ارتقى عبدالفتاح آدم لكرة مانويل الحرة، وحولها برأسه معلنا التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وبدأ الشوط الثاني، وأحكم التعاون قبضته على المباراة، وبدا واضحًا قتالية لاعبيه أكثر من لاعبي الفيحاء للظفر بنتيجة المواجهة، وظهر جهاد الحسين في كرة مبكرة عند الدقيقة الـ51، راوغ من خلالها حارس الفيحاء، ولكنه حولها داخل المنطقة عكسية، لم تجد المتابعة.

وعند الدقيقة الـ54 أضاع نيلدون هدفًا محققًا بعد تمريرة ذهبية من جهاد الحسين، أنقذها مدافع الفيحاء من خط المرمى قبل ولوجها.

وحضر تاومبا بانطلاقة من الجهة اليمنى، وراوغ المدافع، وسددها قوية في الشباك عند الدقيقة الـ72. وبعد احتفاله عاد الحكم لتقنية الفيديو وقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وكانت الضربة التي عكست سير المباراة مع حلول الدقيقة الـ80 عندما راوغ اسبيريلا دفاعات التعاون معاودًا الكرة بسيناريو الهدف الأول نفس، وسددها في الشباك معلنًا تقدم فريقه بالهدف الثاني في لقطة لا تحكي حال المواجهة.

حاول بعدها التعاون العودة، ولكن لم يتمكن لتنتهي المباراة لأصحاب الأرض بهدفين لهدف.