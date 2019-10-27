3 محافظات بالشرقية في مرمى "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على محافظات المنطقة الشرقية تشمل كلاً من : حفر الباطن، والخفجي، والقرية العليا.
وقالت الأرصاد إن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، حيث إن التأثيرات المصاحبة ستكون نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.الأرصاد الأرصاد وحماية البيئة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار المنطقة الشرقية الخفجي حفر الباطن القرية العليا
نوهت بأن هناك نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على محافظات المنطقة الشرقية تشمل كلاً من : حفر الباطن، والخفجي، والقرية العليا.
وقالت الأرصاد إن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، حيث إن التأثيرات المصاحبة ستكون نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.