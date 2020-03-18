حصيلة مصابي "كورونا" في الجيش الأمريكي ترتفع إلى 49

زيادة 16 حالة خلال يوم

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديًّا مصابًا أمس.

وبينت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفًا مدنيًّا و19 من أسرهم، وسبعة متعاقدين.

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 07:08 PM

زيادة 16 حالة خلال يوم

حصيلة مصابي "كورونا" في الجيش الأمريكي ترتفع إلى 49

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديًّا مصابًا أمس.

وبينت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفًا مدنيًّا و19 من أسرهم، وسبعة متعاقدين.

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