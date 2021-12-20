شاهد.. "مدن" و"رتال" و"إخاء" يحصدون جوائز الإبداع التسويقي لليوم الوطني الـ91

(تصوير: عبدالله النحيط): أعلنت "غرفة الرياض" مساء اليوم الاثنين الأعمال الفائزة لأفضل الحملات التسويقية لليوم الوطني الـ91 في المسارات الثلاثة "الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي"، وفاز على التوالي "مدن" و "رتال" و"إخاء".



وحضر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، حفل جائزة غرفة الرياض للإبداع التسويقي نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة.



وعبَّر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الأستاذ عجلان العجلان، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على رعايته الحفل، مؤكدًا أن هذه الرعاية تأتي امتدادًا لما تجده برامج الغرفة وفعالياتها من اهتمام كبير من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.



مشيرًا إلى أن الحفل يأتي من باب التحفيز والتشجيع للأعمال التسويقية الإبداعية التي تواكب النهضة والطفرة التنموية التي تعيشها السعودية في مسيرة رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.



وأضاف العجلان: "نسعد اليوم بكوكبة من الجهات، قدمت لنا نجاحًا وتميزًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين. وهي ذكرى اعتدنا أن نستذكر فيه بكل عام ملحمة التأسيس التي قادها الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، التي سطرها التاريخ بماء الذهب؛ لتبقى علامة فارقة في تاريخ بلادنا الغالية".



من جهته، قدَّم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بالغرفة الأستاذ محمد الرويغ، والمهندس راكان الفايزي رئيس لجنة الإعلام الرقمي، عرضًا حول التسويق وأبرز التحولات التي شهدها، كما استعرضا أهمية الحملات التسويقية التي أطلقتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي خلال فعاليات ذكرى اليوم الوطني 91.



وتشمل الجائزة ثلاث فئات، الأولى للجهات الحكومية، والثانية لمنشآت القطاع الخاص، والثالثة للجهات غير الربحية، وجائزة الجمهور، إضافة إلى تكريم شخصيتَيْن ممن قدموا خبراتهم وخدماتهم لقطاع التسويق. وتم في ختام الحفل تكريم الجهات الفائزة بالجائزة.



وقد حصل على جائزة القطاع الحكومي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وزارة الثقافة ومركز الملك عبدالله المالي.



وحصل على جائزة الجهات الخاصة: رتال للتطوير العمراني، الخطوط السعودية وأسواق التميمي.



وحصل على جائزة الجهات غير الربحية: المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، ومجلس الجمعيات التعاونية.



وتم خلال الحفل تكريم رواد التسويق: محمد السرحان، الدكتور خالد الراجحي والدكتور عبيد العبدلي.