مؤسسة الحبوب تنتهي من فرز بيانات المتقدمات على الوظائف النسوية

دعت المرشحات إلى التقيد بالمواعيد المحددة وإحضار المستندات المطلوبة

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، الانتهاء من فرز بيانات المتقدمات على الوظائف النسوية، مشيرة إلى إرسال الرسائل النصية موضحاً بها الموعد وموقع المؤسسة لمَن تمّ ترشيحهن للقبول المبدئي.

وقالت المؤسسة: يجب على الجميع التقيد بالمواعيد الموضحة بالرسالة, مع إحضار صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، صورة من المؤهلات العلمية مع الأصل للمطابقة، صورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، معادلة المؤهل الخارجي وصورة من مستخرج التأمينات الاجتماعية؛ إن وُجد.

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19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 12:24 PM

دعت المرشحات إلى التقيد بالمواعيد المحددة وإحضار المستندات المطلوبة

مؤسسة الحبوب تنتهي من فرز بيانات المتقدمات على الوظائف النسوية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، الانتهاء من فرز بيانات المتقدمات على الوظائف النسوية، مشيرة إلى إرسال الرسائل النصية موضحاً بها الموعد وموقع المؤسسة لمَن تمّ ترشيحهن للقبول المبدئي.

وقالت المؤسسة: يجب على الجميع التقيد بالمواعيد الموضحة بالرسالة, مع إحضار صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، صورة من المؤهلات العلمية مع الأصل للمطابقة، صورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، معادلة المؤهل الخارجي وصورة من مستخرج التأمينات الاجتماعية؛ إن وُجد.

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