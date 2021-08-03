جامعة أم القرى تنفي المتداول حول حرمان الطلاب غير المحصنين من الدراسة

قالت في ردها على خبر نشر بإحدى الصحف إن التأجيل هو الخيار المتاح

نفى وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي؛ ما ذكر في إحدى الصحف المحلية بشأن حرمان طلاب جامعة أم القرى غير المحصنين.

وتفصيلاً، قال "الزائدي" في مداخلة مع قناة الإخبارية: ننوه أنه ما تم ذكره في إحدى الصحف المحلية حول حرمان الطلاب غير المحصنين، هو خبر غير صحيح، مؤكداً أن الجامعة لا تسعى لحرمان الطلاب، وإنما خيار التأجيل هو الخيار المتاح للطالب غير المحصن.

وأشار إلى أن الطلبة غير المحصنين عند بداية الدراسة سيتم تأجيل الفصل الدراسي بالكامل لهم إلى حين حصولهم على جرعتين من اللقاح.

ولفت وكيل الجامعة أن تأجيل الفصل الدراسي للطالب غير المحصن لن يُحسب ضمن فترات التأجيل الرسمية للطالب بل سيكون بصورة استثنائية.