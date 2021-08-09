"الرعوجي" يُفجع بوفاة والده

فُجع مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، الإعلامي الدكتور صالح بن محمد الرعوجي، بوفاة والده محمد الرعوجي.

"سبق" تتقدم بالعزاء للدكتور الرعوجي، وإلى أشقائه وكل أسرتهم الكريمة، وتسأل الله عز وجل أن يغفر للفقيد ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ويجبر مصابهم.