"صوت الحكمة": نحارب التطرف بثلاث لغات .. ورسالتنا وصلت إلى 54 مليون شخص

يتبع منظمة التعاون الإسلامي ويحتفل بمرور 3 سنوات على إنشائه

نجح مركز "صوت الحكمة" التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في إيصال رسالته المناهضة للفكر المتطرف والداعية للتسامح والاعتدال، إلى 54 مليون شخص بمختلف بلدان العالم، بعدما اكتسب آلاف المتابعين الذين ينشطون عبر موقعه الإلكتروني وحساباته بالشبكات الاجتماعية، نتيجة توجيه خطاب المركز بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية.

يُذكر أن مركز "صوت الحكمة" هو الذراع الفكرية لمنظمة التعاون الإسلامي في مواجهة الخطاب المتطرف، وأُسِّس بمقر الأمانة العامة للمنظمة سنة 2016، للعمل على توظيف وسائل وآليات الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة لتعرية وتفكيك الخطاب المتطرف وكشف المنطلقات الفكرية والدينية التي يستند إليها، والدعوة إلى التسامح والتعايش وقبول الآخر، وتجسيد روح الإسلام الحقيقية الوسطية السمحة.

وقال المركز بمناسبة احتفاله بمرور ثلاث سنوات على بدء عمله، إنه قرر من البداية أن يركز جهوده على الفضاء الإلكتروني بشكل أساسي، بعدما أصبح الإنترنت بيئة خصبة لمختلف الأفكار العنيفة وحاضنة ترعى المتطرفين وتساعدهم على نشر سمومهم، فقام المركز بإطلاق 11 صفحة له على مختلف الشبكات الاجتماعية بثلاث لغات، ينشر من خلالها محتوى يعده مختصون، للرد على دعاوى التطرف وفتاوى العنف باسم الدين من جانب، ومن جانب آخر للرد على دعاة الإسلاموفوبيا ومن يحاولون شيطنة كل ما هو مسلم مدفوعين بخلفيات يمينية متطرفة.

ونتيجة هذه الجهود، باتت حسابات المركز على الشبكات الاجتماعية تضم قرابة مليون متابع من مختلف بلدان العالم، يتلقون المحتوى ويتفاعلون معه ويسهمون في انتشاره، كما حققت الرسائل والمنشورات الخاصة بالمركز 54 مليون ظهور عبر مختلف الحسابات باللغات الثلاث في "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام".

وأضاف المركز أنه لم يغفل في أثناء نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاربة الفكر المتطرف على الأرض، حيث عقد عدداً من المؤتمرات والندوات في كل من: السعودية والصومال والإمارات العربية المتحدة التي اهتمت ببحث قضية الإرهاب ومكافحته وتعزيز الأمن الفكري ونشر قيم التسامح وقبول الآخر.

وأطلق المركز مسابقة "سماحة دين" لمقاطع الفيديو القصيرة التي شجعت الشباب على التعبير عن أنفسهم عبر الكاميرا؛ حيث تلقى المركز عديداً من المشاركات التي دارت حول التسامح في الإسلام وإظهار الجوانب المشرقة والمضيئة في تعاليم الإسلام ووصايا الرسول -صلى الله عليه وسلم-، كاشفاً أنه يستعد لإطلاق النسخة الثانية من المسابقة خلال الفترة المقبلة بعد النجاح اللافت الذي حققته الجائزة في نسختها الأولى.

وبين "صوت الحكمة" أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لتوسيع حضوره على المنصات الرقمية وتأكيد دوره بوصفه مرجعية للجمهور حول القضايا التي يتبناها ويدافع عنها، وتطوير نشاطاته وإطلاق عدد من المبادرات التدريبية في الدول الإسلامية الأكثر تضرراً بالإرهاب، وهي مبادرات يعوّل عليها المركز في التحول إلى مظلة رئيسة للجهود الدولية الداعية للتسامح ونبذ التطرف في العالم الإسلامي.