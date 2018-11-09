"أرامكو" تضع حجر الأساس لمركزها في جامعة "لومونوسوف موسكو"

في إطار التعاون الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وروسيا

وضعت أرامكو السعودية، اليوم، حجر أساس مركز البحوث والتطوير في حديقة العلوم بجامعة "لومونوسوف موسكو" الحكومية، بحضور رئيس أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر.

يأتي ذلك في إطار استمرار وتطور التعاون الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وروسيا، في العاصمة الروسية موسكو.

ويعد المركز تاسع مراكز البحوث والتطوير التابعة لأرامكو السعودية خارج المملكة، ويركز على تطوير تقنيات التنقيب والإنتاج بقطاع النفط الخام والغاز، كما يعزز التعاون في أنشطة البحوث المشتركة؛ خاصة مع جامعة موسكو الحكومية وغيرها من المؤسسات العلمية الروسية.

وقال "الناصر": "ترحّب أرامكو السعودية بهذا التعاون مع جامعة موسكو الحكومية، التي تعد في الطليعة بين الجامعات في منطقة يوراسيا، كما أنها جامعة مرموقة عالمياً وعريقة؛ إذ عُرفت منذ قرون بتقاليدها الأكاديمية المتميزة، وتركيزها على البحوث، ولها أهميتها في قطاع النفط الخام والغاز، آخذاً في الاعتبار أن روسيا دولة كبرى في مجال الطاقة".

وعد الشراكات القوية بين قطاع الصناعة والأعمال والقطاع الأكاديمي والبحثي، عنصراً رئيسياً في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ معرباً عن سعادة أرامكو السعودية بأن تضع حجر الأساس لمركز بحوث جديد في هذه الجامعة العريقة، وأن توقّع اتفاقية تعاون بحيث يتعاون مجموعة من العلماء والباحثين السعوديين من أرامكو السعودية مع نظرائهم من خيرة العلماء والباحثين الروس؛ من أجل الوصول إلى اختراعات وحلول جديدة للتحديات التي تواجه الصناعة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مركز أرامكو السعودية العالمي للبحوث في الحديقة العلمية لهذه الجامعة، وسيعمل المركز على الإسهام في تنمية الابتكارات والبحوث لتطوير حلول جديدة خاصة في مجال تقنيات التنقيب والإنتاج التي باتت تعتمد بشكل كبير جداً على الذكاء الاصطناعي والنمذجة وتحليل البيانات.

وأكد "الناصر"، أن وضع حجر الأساس لمركز البحوث الجديد، بالإضافة إلى المناقشات الجارية مع عدة مؤسسات رائدة ومرموقة في قطاع الطاقة الروسي، من شأنها أن تنقل علاقاتنا التجارية المشتركة مع روسيا وشركات الطاقة الرئيسة بها، إلى آفاق جديدة، كما أنها تعود بالنفع على الأطراف المشاركة فيها على الأصعدة التجارية والتقنية العلمية؛ بما يعزز القدرة على العناية بالموارد الهيدروكربونية في المملكة وروسيا.

ويأتي وضع حجر الأساس للمركز، في إطار مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وجامعة موسكو الحكومية التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2018م، وقد تم خلال احتفالية وضع حجر أساس المركز، توقيعُ اتفاقية بحوث بين أرامكو السعودية وجامعة موسكو الحكومية من أجل تطوير التعاون بين الطرفين في المشاريع البحثية.