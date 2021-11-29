فيينا.. بدء اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران

بمشاركة المفوضية الأوروبية

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بدء اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي في إطار مفاوضات إحياء الصفقة في فيينا، اليوم الاثنين.

" أوليانوف"، قال في تغريدة عبر "تويتر" أرفقها بعدة صور: "بدأ الآن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة بمشاركة الفريق الإيراني الجديد الذي يقوده علي باقري كني"، طبقا لـموقع "آر تي" الروسي.

وأفادت طهران ببدء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا بمشاركة المفوضية الأوروبية، التي تتوسط في الحوار، وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، الذي يرأس الوفد الإيراني في فيينا، أن الهدف الأول لطهران من المفاوضات هو إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران.

ويستضيف فندق "كوبورغ"، الموقع التقليدي للمفاوضات، اجتماعا على مستوى المديرين السياسيين للجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي، وذلك بعد أن جرت السبت والأحد مشاورات غير رسمية في إطار الاستعدادات لاستئناف العملية التفاوضية.

وستصبح الجولة الجديدة للمفاوضات السابعة من نوعها والأولى بعد تولي الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، منصبه في أغسطس 2021.