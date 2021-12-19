جامعة المؤسس تحتفي بأول دفعة من برنامج دبلوم اللغة الصينية

في إطار توجيهات القيادة بتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين

رعى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالمنعم بن عبد السلام الحياني، اليوم، حفل تكريم الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم المهني في اللغة الصينية، بقاعة الاجتماعات بمجلس الجامعة.

ويعد هذا أول دبلوم مهني على مستوى المملكة متخصص في إعداد أجيال متمكنة من اللغة الصينية، نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك قدم مدير مركز تبادل العلوم والثقافة، الدكتور مهند بن غازي عابد، نبذة عن برنامج الدبلوم المهني في اللغة الصينية وآلية الدراسة فيه، وهو نتاج الاتفاقية التي وقعت بين الجامعة وجامعة مينزو الصينية، والتي تعد واحدة من أشهر الجامعات لتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية في الصين.

واستعرض جهود المركز في تعليم اللغة الصينية من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل والتي استهدفت الطلبة والمجتمع.

وأضاف أنه تم تقديم البرنامج التعليمي المهني على مستوى عالٍ من الجودة، بما يواكب المستجدات العالمية، من خلال توفير البيئة التعليمية المناسبة المتضمنة للفصول الدراسية الملائمة والمناهج الدراسية المعتمدة من قِبل مجلس اللغات الصينية "هانبان" وأعضاء هيئة التدريس المعتمدين والحاصلين على الشهادات المتخصصة في مجال تدريس اللغة الصينية.

وألقت الخريجة رهام بنت عبدالله الزهراني، كلمة الخريجين والخريجات والتي عبرت من خلالها عن سعادتهم بإتمام البرنامج وحصولهم على شهادة التخرج.

وقدمت شكرها لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية على دعمهم وحرصهم من خلال توفير كل الإمكانات واستقطاب الكوادر التعليمية المتميزة.

وقدم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، التهنئة للخريجين والخريجات.

وأوضح أن البرنامج يأتي استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية لتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، ودعم التواصل والتعاون في مجالات استراتيجية عديدة تشمل التعليم والبحوث العلمية وغيرها، حيث تعد اللغة الصينية واحدة من أهم لغات العالم قديمًا وحديثًا.

وقال عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، إن البرنامج ومدته عامان، هو أول دبلوم مهني على مستوى المملكة يهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية لغويًا ومعرفيًا في اللغة الصينية لأغراض مهنية، حيث يمكن الطلاب من إتقان اللغة الصينية لمستوى متقدم (HSK4)، وتنمية المهارات اللغوية والمعرفة بالثقافة الصينية، وتطوير مهارات التحدث والاستماع والقراءة والكتابة التي تؤهلهم للعمل في المجالات المتعددة التي تتطلب استخدام اللغة الصينية.

يذكر أن، الخطة التعليمية للبرنامج تقدم مجموعة من المهارات التي حددها الإطار الوطني للمؤهلات، لتخريج طالب يمتلك مهارات يحتاجها سوق العمل، إلى جانب المعرفة اللغوية والثقافية التي يكتسبها خلال فترة دراسته في البرنامج بشكل شمولي يضمن للطالب اكتساب وتطوير معارفه ومهاراته بانتقاله من مستوى إلى آخر بسلاسة ويسر.