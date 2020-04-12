شاهد.. كلاب ضالة بـ"مسرة الطائف" تتربص بالأهالي وتؤرق منامهم

تستوجب تحرك فرق الأمانة لإنهاء المشكلة وإراحة السكان من شرها

يعاني سكان حي مسرة بمحافظة الطائف من انتشار الكثير من الكلاب الضالة، والتي تزعجهم وتؤرق منامهم ليلاً، حيث تسببت في رعب الأهالي خلال فترة الخروج الاضطراري خصوصاً لأطفالهم كونها تبقى عند أبواب منازلهم.

وفي التفاصيل، وثق أحد السكان بحي مسرة في الطائف وتحديداً بالمنطقة الواقعة خلف بيت الطالب لـ "سبق" اليوم الأحد، مجموعة من الكلاب الضالة تنتشر عند المساكن وأصوات نباحها عالية ومزعجة الأمر الذي يشكل خطورة بالغة تستوجب تحركاً من قبل فرق الأمانة المختصة والعمل على إنهاء تلك المشكلة وإراحة السكان من شرها.

يُشار إلى أن مشكلة الكلاب الضالة ظلت لفترة طويلة تؤرق الكثير من الأهالي بسبب انتشارها، حيث تسببت في إصابات خطرة للأطفال في عدد من المدن التي شهدت حوادث لتلك الكلاب.