إصابات كورونا تواصل الارتفاع بالأردن بـ 5996 حالة جديدة

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 120982 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 120982 إصابة.

وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1931 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 422 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 91 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1386 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 07:03 PM

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 120982 إصابة

إصابات كورونا تواصل الارتفاع بالأردن بـ 5996 حالة جديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 120982 إصابة.

وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1931 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 422 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 91 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1386 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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