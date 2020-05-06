إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة في "بحرة"

"الشريف": الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية، أربع منشآت غذائية؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وأضاف أنه قد تم التشديد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وشدد في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة.

مكة المكرمة بلدية بحرة الفرعية المنشآت الغذائية فيروس كورونا الجديد

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 02:01 AM

"الشريف": الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه

إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة في "بحرة"

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية، أربع منشآت غذائية؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وأضاف أنه قد تم التشديد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وشدد في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة.

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