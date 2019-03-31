أمير القصيم يستقبل مدير تعليم عنيزة لتحقيقهم 9 جوائز

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومدير تعليم القصيم عبدالله الركيان، اليوم، مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد الفريح وعددًا من منسوبي التعليم، بمناسبة حصولهم على تسع جوائز على المستوى الوطني في جائزة التميز الإلكتروني التابعة للمركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد على مستوى جامعات وإدارات التعليم بالمملكة.

وفي مستهل الاستقبال رحب أمير القصيم بمدير إدارة التعليم بعنيزة ومرافقيه، مهنئاً منسوبي التعليم نظير ما حققوه من إنجازات تسجل للوطن، داعياً إياهم إلى مواصلة الجد والمثابرة للإسهام في بناء الإنسان وتنمية المكان، منوهاً بالجهود التي حققتها الإدارة من إنجازات ونتائج مكنتها من الحصول على هذه الجوائز، متمنياً لهم التوفيق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة للوطن.

ونوه أمير القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من رعاية واهتمام لقطاع التعليم، مؤكداً أهمية الدور المناط بإدارات التعليم وغيرها من الجهات التعليمية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

واستمع لشرح من مدير تعليم عنيزة محمد الفريح عن الجائزة وما حققته الإدارة من إنجازات، مبيناً أن الإدارة حققت تسع جوائز في التميز الإلكتروني على المستوى الوطني في "جائزة المتميزون، جائزة المثابرون، جائزة المبادرون"، ضمن جائزة التميز الإلكتروني الإصدار الخامس 2018م التابعة للمركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد على مستوى جامعات وإدارات التعليم بالمملكة, بالإضافة إلى المركز الأول على مستوى إدارات التعليم في الصرف المالي لبنود الميزانية, واستكمال استلام 38 مشروعًا تعليمياً ليكون تعليم عنيزة أول إدارة تعليم بلا مبانٍ مستأجرة, معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه واهتمامه بالتعليم ومنسوبيه في المنطقة، مؤكداً حرص الإدارة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي يتطلع إليها الجميع.