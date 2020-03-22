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كانت في طريقها إلى التوزيع

في قرى الباحة.. ضبط شاحنة محملة بدجاج وبطاطس فاسدة

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة القرى من ضبط شاحنة في أحد الشوارع بالمحافظة وهي في طريقها إلى التوزيع، وباستدعاء مراقبي صحة البيئة ببلدية القرى اتضح أنها محملة بكميات كبيرة من الدجاج والبطاطس الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للاشتراطات البلدية.



فتم فورًا ضبط وحجز الشاحنة؛ تمهيدًا لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وتم إتلاف جميع كميات الدجاج والبطاطس وفق الطرق الصحية المتبعة.