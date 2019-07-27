إطلاق أول جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم في المملكة

لتصنيع وبيع وسائل التربية الحديثة وتقديم الاستشارات

انطلقت أول جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم في المملكة، بدعم وموافقة من وزارتي البيئة والمياه والزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنمية قطاع إنتاج الحمام اللاحم، وتأمين مستلزماته، وتسويق منتجاته بما في ذلك توفير العيادات البيطرية وإقامة المزارع المتخصصة والصناعات المرتبطة بها، وتصنيع وبيع وسائل التربية الحديثة، وتقديم الاستشارات، وإقامة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية للمساهمة في تحسين المنتج من الحمام اللاحم، وإنشاء وإدارة وتشغيل مخازن الأعلاف ومصانعها، وإقامة العيادات البيطرية المتخصصة ومخازن الأدوية، إنشاء وتشغيل وإدارة المسالخ المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول في الرياض، حيث اختير عبدالرحمن بن محمد اللاحم رئيساً، بجانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتحديد مقر الجمعية، والبدء في الخطوات النهائية لافتتاح المقر وتفعيل نشاطها لجمعية.

وقدم عبدالرحمن بن محمد اللاحم رئيس الجمعية، الشكر والتقدير لوكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، على اهتمامه ودعمه البناء لصناعة الحمام في المملكة، ورئيس مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان على ما قدمه من توجيه وإرشاد ساهم في تأسيس الجمعية، كما أشاد بالجهود المقدمة من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج.

ويأتي إطلاق الجمعية، مواكبًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيزاً للعمل التعاوني، ودعم وتشجيع منتجي الحمام اللاحم، وخدمة المجتمع عبر تقديم الرعاية التي تلبي احتياجات المربي والمنتج للرقي بصناعة لحوم الحمام اللاحم.

وجاء إنشاء أول جمعية متميزة رائدة باستدامة وشراكة مجتمعية لإنتاج الحمام اللاحم، من نتائج اجتماع مجموعة من كبار مربي الحمام مع وكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من المختصين.