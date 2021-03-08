إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين

تواصلت مع عملاء في آسيا منذ انتخاب "بايدن"

نقلت "بلومبرج" عن ستة مصادر بقطاع النفط، وبيانات "رفينيتيف"، اليوم (الاثنين) نَّ إيران شحنت سراً كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين أكبر مشترٍ لنفطها في الشهور الأخيرة.

وذكرت المصادر أنَّ شركات تكرير حكومية هندية أضافت كميات من النفط الإيراني إلى خططها السنوية للاستيراد، مفترضة أنَّ الولايات المتحدة ستخفف قريباً العقوبات المفروضة على المنتج العضو بـ"أوبك".

وأضافت المصادر، أن شركة النفط الوطنية الإيرانية بدأت التواصل مع زبائن في مختلف أنحاء آسيا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، وذلك لتقييم الطلب المحتمل على نفطها.

ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء المحادثات مع إيران حول الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، برغم أنَّ العقوبات الاقتصادية القاسية لا تزال سارية، وتصرُّ طهران على رفعها قبل استئناف المفاوضات.