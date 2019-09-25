شاهدة عيان تكشف تفاصيل أخرى حول حادثة وفاة طفل وعمته صعقًا بحديقة في الرياض

الجهات المعنية تلزم الصمت ولم تصدر أي توضيح بانتظار انتهاء التحقيقات

ذكرت لـ"سبق" شاهدة عيان تفاصيل أخرى لحادثة وفاة طفل وعمته أول أمس إثر صعق كهربائي بحديقة الملك عبدالله بحي الملز بالعاصمة الرياض، كان الطفل يلهو ويجلب كرته من داخل النافورة الصغيرة، ليتعرض للصعق الكهربائي، وحين محاولة عمته إنقاذه لحقت به مباشرة، فيما ما زالت الجهات المعنية تلتزم الصمت حول الحادثة ولم تصدر أي توضيح بانتظار انتهاء التحقيقات.

حيث كشفت شاهدة العيان أنها كانت وقت الحادثة بالحديقة وتفاجأت بصراخ امرأة لأركض سريعًا باتجاه الصوت، حيث شاهدت عمة الطفل تسحب الطفل من داخل النافورة وتمكنت من ذلك لتصاب أيضًا بالصعق الكهربائي وتسقط مكان الطفل، وحاول شابان إنقاذهما أيضًا الأول شعر بالخطر حولها والآخر ابتعد عنها ليواصل الأول مساعدتها بعد أن قام بسحبها من عباءتها وسط ذهول وصراخ الموجودين من هذه الحادثة المفجعة.

وكان والد الطفل المواطن نايف محمد الغويري قد تحدث لـ"سبق"، وروى تفاصيل الحادثة المفجعة التي راح فيها فلذة كبده "محمد" وشقيقته "أحلام"؛ حيث دخلوا حديقة الملك عبدالله بالملز بعد دفع رسوم الدخول؛ على أن يكون المكان آمنًا للجميع؛ لكن أثناء لهو محمد بالكرة، تدحرجت للنافورة التي لم يكن يتوفر فيها وسائل السلامة أو الإضاءة أو خلافه، وحين محاولته أخذها تَعرّض لصعق كهربائي، وأثناء مشاهدة عمته له حاولت إنقاذه لتتعرض أيضًا للصعق الكهربائي، وتوفيا من جراء ذلك.

ويتساءل المواطن "الغويري" وسط تأثره بالفاجعة: "الأعداد تَفِدُ بالآلاف لهذه الحديقة، ومع ذلك تعاني بسبب إهمال الصيانة على الرغم من الرسوم"؛ داعيًا لفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة الجهة المقصرة؛ حتى لا تكرر مثل هذه الحوادث مره أخرى؛ مبينًا أنه لا يوجد إسعاف أو دفاع مدني لهذه الحديقة الكبيرة.

فيما لا تزال الجهات المعنية لم تصدر أي توضيح أو تكشف عن أسباب وتفاصيل الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها طفل وعمته.