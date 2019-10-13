بأمر الملك.. ترقية وتعيين 95 قاضياً في وزارة العدل

"الصمعاني": امتداد للدعم المتواصل من خادم الحرمين بمرفق القضاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بترقية وتعيين 95 قاضياً في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترقية وزارة العدل

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13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 03:08 PM

"الصمعاني": امتداد للدعم المتواصل من خادم الحرمين بمرفق القضاء

بأمر الملك.. ترقية وتعيين 95 قاضياً في وزارة العدل

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بترقية وتعيين 95 قاضياً في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترقية وزارة العدل

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