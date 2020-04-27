أمين عام إخاء يهنئ القيادة برمضان: أسأل الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن

قال: ما ننعم به من ازدهار يأتي بفضل الله ثم نتيجة للسياسة الحكيمة للقيادة

رفع الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وللأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الدهمشي: أسأل الله أن يعيده على البلاد والعباد بالخير والبركات، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة رشيدة كرست جل جهدها ولم تدخر منه شيئاً لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمحافظة على مقدرات هذا الوطن الكريم، من خلال الحكمة في إدارة الازمات، والصرامة في اتخاذ القرارات لما فيه الصالح العالم.

وأضاف الدهمشي: إن ما ننعم به من أمن وأمان ورفاه وازدهار في كافة القطاعات، ونهضة تنموية شاملة، يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم نتيجة للسياسة الحكيمة لقادة أهل هذه البلاد المباركة.

موضحاً أن القطاع غير الربحي شهد خلال السنوات الماضية نمواً متسارعاً وتطويراً بكافة مجالاته، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي كانت شريكاً فاعلاً في التنمية، ممثلة بالوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الذي كان حريصاً على الإسهام في الرؤية الوطنية 2030، من خلال تطوير العمل الخيري بكافة مجالاته، بما في ذلك دعمه للأيتام الأعزاء المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وإطلاق المبادرات الاجتماعية لهم، وتلمس احتياجاتهم، وتطوير قدراتهم، وتمكينهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتقدم الرعاية الاجتماعية لهم، والأنشطة الهادفة، ودمجهم في المجتمع.

سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ قادة هذا الوطن المعطاء والشعب السعودي، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والعيش الكريم.