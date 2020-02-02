"إحصاء مكة" تختتم استعداداتها لتأهيل كوادرها المتأهبة للانطلاق إلى الميدان

استعدادًا لمشروع التعداد وتوزيع القوى العاملة اللازمة لعد السكان الشهر المقبل

اختتمت الهيئة العامة للإحصاء ممثلة في إشراف منطقة مكة المكرمة لتعداد السعودية 2020 مساء الجمعة الاستعدادات الجارية لتأهيل وتدريب كوادرها التي تستعد للانطلاق إلى الميدان ضمن أعمال ترقيم المباني والوحدات العقارية، أو ما يُعرف بمرحلة المراقب. وتهدف هذه المرحلة إلى توفير معلومات عن المباني والوحدات العقارية لاستخدامها في مشروع التعداد، وتوزيع القوى العاملة اللازمة لعد السكان، وتوفير بيانات عن عدد الأُسر وأفرادها، التي سيعمل عليها أكثر من ثلاثة آلاف مراقب مدربين على استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأساليب حصر المباني، وترقيم الوحدات العقارية، إلى جانب الحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، وترقيم الوحدات العقارية، وكيفية معالجتها، وطرق استيفاء استمارة الحصر والترقيم، والمراجعة الميدانية والمكتبية لهذه العملية، وكذلك التدريب على تقسيم منطقة عمل المراقب، وإسناد مناطق الباحثين آليًّا، وأساليب العمل الميداني للباحث، وأنواع الاستمارات المستخدمة في التعداد والتنقل الإلكتروني بينها.

وتهدف هذه المرحلة إلى تجهيز مرحلة العد الفعلي، أو ما يعرف بمرحلة الباحث الميداني التي تسبق ليلة الإسناد الفعلي في 17 مارس من العام الجاري، وتوافق 22 رجب 1441هـ، أي بعد أسابيع قليلة.

وتُعتبر مرحلة المراقب ذروة التجهيز لمشروع تعداد السعودية.

وأشاد مشرف مشروع تعداد السعودية بمنطقة مكة المكرمة تركي بن حمد القريني بالجهود المبذولة في هذا الخصوص، وإخلاص العاملين وتفانيهم طوال مراحل المشروع. مقدمًا شكره الجزيل لفرق العمل، ولجميع الجهات الحكومية التي تعتبر شريكًا أساسيًّا في مشروع تعداد السعودية.

كما نوه بالدور الكبير الذي تقوم به إمارة منطقة مكة المكرمة، بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة وسمو نائبه، في تذليل جميع العقبات والتحديات من خلال التوجيه بتشكيل اللجنة المحلية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية للتعاون مع الهيئة في هذا المشروع، وتقديم التسهيلات الممكنة كافة، وفتح جميع قنوات التواصل بينها وبين إدارة مشروع التعداد بالمنطقة.

وقدّم خالص شكره واعتزازه بدور اللجنة الكبير في تسريع التواصل، وعقد الاجتماعات من أجل التنسيق المشترك.. مؤكدًا أن هذه الجهود الموحدة تساعد في تحسين جودة العمل من خلال توفير بيانات دقيقة لاتخاذ القرارات المستقبلية لبلادنا الغالية، وأن هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز، نتطلع إلى أن يكون وفق أفضل الممارسات التي تسهم في نماء وطننا وازدهاره.

من جانبه، أشاد النائب الأول لمشرف مشروع تعداد السعودية بمنطقة المكرمة مدير فرع المنطقة أسامة بن إبراهيم الصبحي بالجهد الذي بُذل طيلة الفترات الماضية من قِبل فرق العمل، ومن الجهات الحكومية، مثمنًا دعم القيادة بتشكيل لجنة محلية، تعقد خلال فترة عمل المشروع بشكل دوري؛ وهو ما يسهم في تعزيز جودة العمل في منطقة مكة المكرمة، بما ينعكس على القطاعات التنموية كافة في مملكتنا الغالية.

يُشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في السعودية "تعداد السعودية 2020" سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية التي سوف تستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في السعودية، وتحقيق رؤية السعودية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.