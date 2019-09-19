





4

تطورات جديدة تشير إلى أوجه من التعاون والعلاقة الوثيقة بين المتمردين والتنظيم

ما كان خفيًّا بات اليوم مُعلنًا.. صفقة جديدة تكشف مستور "القاعدة" و"الحوثي"

ما كان يجري في اليمن بين تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثي في الخفاء، بات اليوم يجري في العلن؛ وذلك بعدما اتفق الطرفان -وفقًا لمصادر يمنية- على صفقة جديدة لتبادل الأسرى بينهما؛ تحديدًا في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فبموجب تلك الصفقة، ستطلق مليشيات الحوثي سراح 17 سجينًا، مقابل العدد نفسه من عناصر المليشيات سجنوا أثناء معارك سابقة.

الصفقة الجديدة تأتي بعد نحو أسبوع فقط من إتمام صفقة أخرى أفرج بموجبها الطرفان عن ستة عناصر.

هذه التطورات الجديدة والمعلنة؛ تدل على أوجه من التعاون والعلاقة الوثيقة بين المتمردين، وتنظيم القاعدة في البيضاء، فرغم المعلن من نزاع ظاهري بينهما، إلا أن الطرفان يلتقيان في حدود ضرب استقرار المناطق المحررة في اليمن.

وهو ما أكدته مرارًا تقارير استخباراتية يمنية، كشفت عن العلاقة بين مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة وشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي يستخدمونها من أجل تمويل أنشطتهم الإرهابية والتخريبية.