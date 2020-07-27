شماغ كاستل: خصم 15% على كل الموديلات وتوصيل مجاني للمدن الرئيسية

عبر المتجر الإلكتروني للمجموعة والتسليم قبل العيد للتسهيل على العملاء

أعلنت مجموعة شماغ كاستل عن خصم 15‎%‎ على كل الموديلات في المتجر الإلكتروني الخاص بها، بالإضافة للتوصيل المجاني والتسليم قبل العيد للمدن الرئيسية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتتميز المجموعة بوجود مصنعها الخاص في منطقة المدينة المنورة، وتصنيعها داخل المملكة العربية السعودية، وتتوفر عدة موديلات داخل المتجر الإلكتروني، بالإضافة إلى استطاعة الجميع الاستفادة من هذا الخصم من خلال استخدام كود (كاستل).

وذكرت المجموعة أن شماغ كاستل يتميز بأنه يُصنع داخل المملكة وهو شماغ سعودي بأفضل أنواع الخيوط؛ لافتة إلى أن هذا الخصم هو مبادرة لتوفير جميع السبل لعملاء كاستل الذين هم سبب وسر النجاح بعد الله سبحانه وتعالى.