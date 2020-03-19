بالصور .. أمين الشرقية يتفقد الأسواق للتأكد من الاشتراطات الاحترازية والوقائية

شهد إطلاق مبادرة توزيع 10 آلاف عبوة معقم مجانية للوقاية من "كورونا"

تفقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أحد مراكز التسوق بمحافظة الخبر، للاطلاع على مدى التزام تلك المراكز بالاشتراطات الوقائية والاحترازية للوقاية من فايروس كورونا وأبرزها تعقيم عربات التسوق بشكل مستمر، وتوفير معقمات وقفازات لليدين للمتسوقين، وتكثيف أعمال النظافة، إضافة إلى تشديد الرقابة على المواد الغذائية والتأكد من حفظها بطريقة سليمة صحياً وبعيدة عن المؤثرات التي تضر بسلامتها، بالإضافة إلى التأكد من الشروط الصحية للعاملين والتزامهم بالنظافة الشخصية.

والتقى المهندس فهد الجبير خلال الجولة بعدد من المتسوقين من المواطنين والمقيمين مستطلعاً انطباعاتهم عن مستوى الخدمات المقدمة وتوفر المعقمات والقفازات ومستوى النظافة العامة.

كما قام المهندس فهد الجبير خلال الجولة بإطلاق مبادرة أمانة المنطقة الشرقية بتوزيع أكثر من 10 آلاف عبوة معقم كمرحلة أولى على المتسوقين، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع المعقمات على المارة وأمام الأسواق، وذلك حرصاً على سلامة المجتمع.

وأضاف "الجبير" أن أمانة المنطقة الشرقية ضاعفت عدد كوادرها العاملين بخمسة أضعاف للتركيز على الإجراءات الاحترازية والوقائية ورش وتعقيم الأماكن العامة ومتابعة وجود المعقمات في مراكز التسوق ورفع مستوى النظافة فيها، إضافة إلى القيام بأكثر من 8000 جولة منها 30‎%‎ للإصحاح البيئي، وتطهير أكثر من 1650 موقعاً على مستوى حاضرة الدمام.