التليدي: "اتفاق الرياض" استمرار للاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لليمن وشعبه

أكد أنه انتصار جديد يُضاف لسجل الدبلوماسية السعودية الناجحة

أكد المحلل السياسي يحيى التليدي، أن توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يؤكد حنكة وحكمة قيادتنا الرشيدة وحرصهما على اليمن وشعبه.

وقال "التليدي" لـ"سبق": توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يؤكد حنكة وحكمة قيادتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فقد استطاعا بحنكتهما وبعد نظرهما وحرصهما على اليمن وشعبه، أن يؤلفا بين قلوب الفرقاء، ويجمعا الكلمة، ويوحدا الصف، ليكون هذا الاتفاق التاريخي ضامنًا لوحدة اليمن وأمن وسلامة شعبه ومقدراته.

وأضاف: اتفاق الرياض هو انتصار جديد يضاف لسجل الدبلوماسية السعودية الناجحة، التي طالما وقفت مثل هذه المواقف التاريخية المشرفة، والتي تؤكد مكانة المملكة في محيطها الإقليمي والعالمي، فهي صمام الأمان لاستقرار الدول العربية، وهي الدولة القوية التي تضمد الجراح، وتزرع الأمل على الرغم من شراسة التحديات، وهي من يعوّل عليها إذا ما مس دولة عربية مشكلة أو واجهت وضعًا يعرّض أمنها واستقرارها للخطر وتحرير الكويت واتفاق الطائف واتفاق مكة خير شاهد على ذلك.

وتابع: هذا الاتفاق التاريخي هو استمرار للاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لليمن وشعبه، بداية من التحالف العربي الذي قادته المملكة لنصرة الأشقاء في اليمن وإنقاذ الشرعية اليمنية من الانقلاب الحوثي. فتحمّلت المملكة بكل الصبر والمجاهدة هذه المهمة، فكانت وقفتها الحازمة الصارمة، ودعمها اللامحدود لشعب اليمن في محنته، وضحت لأجل ذلك برجالها ومالها. ولم تقف جهود المملكة عند هذا الحد في اليمن؛ بل رافق هذا التدخل العسكري من أجل رد العدوان الحوثي، مسار إغاثي ضمد الجراح، وفتح باب الأمل لإخوتنا اليمنيين، فقد وصلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة إلى كل ربوع ومحافظات اليمن السعيد، فقدمت المساعدات المادية والطبية، وهيأت البنية التحتية للتعليم والصحة والطرق وشيدت المساكن للنازحين.

وأردف: كل ذلك لأجل غدٍ زاهر لهذا البلد العزيز.. لتتكامل هذه الجهود بتوقيع هذه الاتفاقية العظيمة، التي من شأنها أن تضع الجميع أمام مسؤولياتهم الجسيمة، وتفتح أمامهم الطريق نحو خدمة وطنهم بكل إخلاص وتجرد من المصالح الشخصية الضيقة حفاظًا على وحدة التراب اليمني وبعيدًا عن دعاوى الانفصال والعودة إلى مربعات الاحتراب والاقتتال وتفرق الكلمة.

واختتم: ولا ننسى جهود دولة الإمارات كقائدة في التحالف العربي، فقد كان لها دور مهم في إنجاح هذا الاتفاق، وقبل ذلك قدمت كل ما تستطيع للدولة اليمنية والشعب اليمني سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وكانت ولا تزال دائمًا نعم العضيد القوي الأمين لقيادة السعودية لهذا التحالف والسعي لتحقيق الهدف الرئيس وهو تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإيرانية.