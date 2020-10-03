المكسيك: 414 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

تسجيل 4775 إصابة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 4775 إصابة جديدة بفيروس كورونا و414 وفاة خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 753090 إصابة و78492 وفاة. وتشير تقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير؛ نظرًا لقلة الاختبارات.