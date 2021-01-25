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قال: تُصَنَّف من خفيفة لمتوسطة.. وبأجزاءٍ من مكة والمدينة والشمالية وغيرها

ثلوج بتبوك والحرارة تتذبذب.. حالة جوية يبشّر بها "الحصيني": هذا موعدها

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني؛ حالة جوية من الأربعاء 1442/6/14هـ، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون بأجزاءٍ محدودة ومتفرقة من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم وتهامة الباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت.

وتابع: "احتمال ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".