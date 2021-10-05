جازان.. حالة أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.