ملكة بريطانيا تحتفل بمرور 70 عامًا على اعتلائها العرش

مظاهر احتفاء محدودة ولم يُعلن عن أي مناسبة عامة

تجتاز الملكة إليزابيث الثانية، الأحد المقبل، العتبة التاريخية لمرور سبعين عامًا على اعتلائها العرش، فيما أصبح ظهورها العلني نادرًا منذ إصابتها بوعكة صحية في تشرين/ أكتوبر الماضي.

ولم يبق أي ملك أو ملكة على قيد الحياة لمثل هذه الفترة على العرش؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتحتفل الملكة بيوم 6 فبراير بمرارة على نطاق خاص في قصر ساندرينغها؛ لأن هذا التاريخ يرمز إلى اعتلائها العرش في 1952 حين كانت في سن 25 عامًا، لكن أيضًا هو يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان في الرئة عن عمر 56 عامًا، الذي كانت شديدة التعلق به.

لا شيء يدفع للاعتقاد بأن الأمور ستكون مختلفة هذه السنة، ولم يعلن عن أي مناسبة عامة.

والملكة البالغة من العمر 95 عامًا، التي لا تزال تحظى بشعبية كبرى بعد حياة مكرسة بالكامل للعرش، توجهت في 23 يناير إلى ساندرينغهام على بعد ثلاث ساعات شمال لندن، وتقضي هناك عادة شهرين في فترة الأعياد، لكن أرجأت مغادرتها هذه السنة بسبب المتحورة أوميكرون، التي كانت منتشرة كثيرًا في لندن في ديسمبر، وستبقى هناك لعدة أسابيع.