مصرع شخص وإصابة آخر في حادثين منفصلين بالعيدابي

فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر باشرت الواقعتين

لقي قائد مركبة مصرعه، اليوم، إثر سقوط المركبة من أعلى جسر في عيبان بمركز بلغازي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية موقع الحادث فوراً.

وكانت مقاطع فيديو متداولة للحادث المروع قد أظهرت أن ضحيته شاب تدحرجت مركبته واستقرت أسفل الجسر بعيبان؛ في ظلّ عدم وجود مصدات بموقع سقوط المركبة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ"سبق": إن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت على الرقم ٩٩٧ صباح اليوم الأربعاء عند الساعة ٦:٤٨، بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة من أعلى أحد الجسور على طريق العيدابي عيبان.

وأشار إلى توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعندما وصلت تولت الكشف على المصاب في موقع الحادث، وتبين أنه توفي نتيجة إصابة خطيرة في الرأس، فتم نقله عن طريق الفرقة الإسعافية إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الداير بني مالك".

وفي حادث آخر كشف "الصرخي" أنه في تمام الساعة 10:40 من صباح اليوم الأربعاء، تلقت غرفة العمليات بلاغًا عن حادث تصادم على طريق قاع وادي قصي بمحافظة العيدابي.

وقال: توجهت فرقتا إسعاف إلى موقع الحادث من مركز إسعاف عيبان والدائر.

وأضاف: عند وصول أول فرقة إلى موقع الحادث تبيّن وجود شخص لديه توقف قلب وتنفس نتيجة الحادث، وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الطبية اللازمة للمصاب، وتم تسليمه مستشفى العيدابي العام.