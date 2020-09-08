جولات تفتيشية على المنشآت البيطرية في الطائف تنتهي برصد 12 مخالفة

لتحسين إجراءات الأمن الحيوي وضمان مراعاة المشاريع للرفق بالحيوان

قامت إدارة الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، بجولات تفتيشية على المنشآت البيطرية في المحافظة، وتم رصد ١٢ مخالفة لأنظمة ولوائح الثروة الحيوانية.

وناشد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

ومن جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية، تهدف إلى حسن العمل بها وتحسين إجراءات الأمن الحيوي، ومراعاة تلك المشاريع والمنشآت للرفق بالحيوان؛ وفقًا لنظامي المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

يُذكر أن الفِرَق الرقابية قامت بجولات رقابية وتفتيشية على عدد من المنشآت البيطرية في نطاق خدمات المكتب في الطائف؛ لمتابعة سير العمل بالمنشآت البيطرية والتحقق من تراخيصها والعاملين بها، ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن. كما ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الصيدليات البيطرية، بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء.