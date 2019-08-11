شاهد بالصور.. الطفولة الباسمة تزين أجواء المشاعر المقدسة

أضفت جمالاً على الأجواء الماطرة التي تغطي سماء مكة

في وقت تغطي فيه الغيوم سماء مكة المكرمة، ولطفت فيه الغيوم أجواء مشعر منى رصدت "سبق" صور الأطفال الباسمة والتي أضفت بريقًا وجمالاً على حج هذا العام 1440هـ .

وأوحت تلك الصور بأن البساطة واللطف من الأطفال ما هي إلا شفاء للقلوب فهي لا تتغير مع الطقس والأجواء، موضحين أن هذه الومضات تؤكد أن الأطفال أرواح حقيقية لا تتصنع الثبات والقوة الزائفة.