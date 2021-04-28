بعد فيديو السرعة.. ضبط قائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر بالباحة

المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه

أعلن مرور منطقة الباحة اليوم الأربعاء، عن ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.